SUBÜ Üsküp’te üniversite adaylarıyla buluştu

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SUBÜ, Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından Üsküp’te düzenlenen KÜNİB Eğitim Fuarı’nda iki gün boyunca öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin (KÜNİB) Study in Turkey logosu altında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlediği ve iki gün süren KÜNİB Eğitim Fuarı’na katıldı. SUBÜ’nün fuar ekibinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar, Dil EğitimÖğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, Uluslararası Öğrenciler Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Türk’ün de bulunduğu 10 kişi yer aldı.

Toplam 10 üniversitenin katılım sağladığı fuarda Kuzey Makedonyalı öğrencilere hazırlanan broşür ve kataloglarla hem üniversiteye hem de Sakarya’ya ilişkin detaylar aktarıldı. Standı ziyaret eden öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. İkili ilişkileri geliştirmek için görüşmelerde bulunuldu. KÜNİB, 14 ülkeden 171 üniversitenin üyesi olduğu geniş eğitim ağıyla yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle faaliyetler yürütüyor.

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