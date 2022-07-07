Bisiklet yollarında bayram temizliği

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi şehrin birçok noktasında bayram hazırlıklarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, temizlik ve bakım işlemleri uygulanarak, bayram yoğunluğuna karşı daha güvenli ve konforlu noktaya getirildi. Program çerçevesinde, şehir genelinde yapılan çalışmalarda, mavi yollar bisiklet severlerin kullanımına hazır gale getirildi.

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