Büyükşehir arife günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı münasebetiyle arife günü Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Arife günü saat 14.00 itibariyle Demokrasi Meydanı’ndan hareket etmeye başlayacak otobüsler her saat başında Emirdağ ve Emir Sultan mezarlıklarına ulaşım sağlayacak. Konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda arife günü mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. İlk aracımız Demokrasi Meydanı’ndan saat 14.00’da hareket edecek ve son aracımız 18.00’da hareket edecek, Emirdağ Mezarlığı’ndan ise son hareket saati 19.00 olacak” ifadeleri yer aldı.

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