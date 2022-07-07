Büyükşehir’den kurban kesecek vatandaşlara önemli uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurban kesecek olan vatandaşları kesimi yapılacak hayvanın şartlara uygun olup olmadığının kontrol edilmesi konusunda uyararak, kesim sonrasında bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak için dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Kurban kesimi esnasında ve sonrasında bulaşılabilecek hastalıklara çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan yetkililer, kesimin sadece belediyelerce belirlenen alanlarda yapılması, atıkların da yalnızca belirlenen noktalarda toplanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, kesim sonrasında uygun saklama, pişirme kurallarına uyulması gerektiği hususlarına dikkat çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Büyükbaş hayvanlarda kurbanı alırken hayvanın sağlığından tutun da aşı ile ilgili her şeyi vatandaşlarımızın bilgileri ya veteriner hekimden ya da alacakları kişilerden biliyor olması lazım. Hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunun haricinde de sağlıkla ilgili durumlarda da kurban bizim dini vecibemiz. Bunu yaparken de hayvanın yaşı, sağlığı gibi tüm kurallara riayet ve dikkat etmemiz gerekir. Hayvanın uzuvlarında özellikle boynuzlarında, kulağında ve ya kuyruğunda herhangi bir eksiklik yani kulağının kesik, boynuzunun kırık olmaması lazım. Kulak küpesi varsa ki bu aynı insanlardaki kimlik numarasına benzer. Bu nedenle kurbanlık seçiminde kulağında küpesi olan hayvanların öncelikle tercih edilmesi gerekiyor. Kurbanlığın sağlığının yerinde olması lazım. Bunu da anlamanın yolları var. Hayvanın bakışlarının canlı olması, gevişini getiriyor olması lazım. Çünkü sağlıklı bir hayvan sürekli beslenmesini sürdürebilmek için geviş getirir. Bunların haricinde ishal gibi ağzından ve burnundan akıntının olmaması lazım çünkü hayvanlarda da sağlık sıkıntıları olduğu zaman akıntılar olur” denildi.

Kesim sonrası saklama, hazırlama ve pişirme koşulları hakkında da bilgilendiren yetkililer, “Kurban Bayramlarında çok sayıda hayvanın kesilmesi, kesim öncesi ve kesi sonrası gereken hijyen ve kontrol kurallarına dikkat edilmemesi, kesilen hayvanlara ait etlerin tüketiminde gerekli hassasiyetin gösterilmemesi birçok hastalığın yayılmasına zemin oluşturabilir. Etlerin kesinlikle çiğ ve az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemelidir” ifadelerini yer verdiler.

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