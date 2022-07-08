Fizyoterapistler SUBÜ’de buluştu

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği Sakarya İl Temsilciği iş birliğinde seminer ve atel atölyesi gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Sakarya İl Temsilciği iş birliği ile iki eğitim semineri ve atel atölyesi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Tamer Çankaya ve Dr. Fizyoterapist Ömer Osman Pala tarafından SUBÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda verilen seminerlerde ‘Lumbal Bölge Patolojilerinde Osteopati ve Manuel Terapi: Değerlendirme ve Tedavide Anahtar Noktalar’ ile ‘Statik ElEl Bileği Splintleri: Hastaya Özel Tasarlama Prensipleri ve Uygulamalı Splint Yapım Atölyesi’ başlıkları ele alındı. SUBÜ öğrencilerinin yanı sıra Sakarya’daki fizyoterapistlerin geniş katılım gösterdiği etkinliğin sonunda SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sena Gizem Genç tarafından Çankaya ve Pala’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

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