Bayramlaşma geleneği bu yıl da değişmedi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen toplu bayramlaşma töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da Ormanpark'ta gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı münasebetiyle protokol üyeleri ve Sakaryalı hemşerileriyle bir araya geldi. Ormanpark’ta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Yıldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Alb. Aydın Kutlu, Piyade Alb. Fahri Can Çağlar, İlçe Belediye Başkanları, il ve ilçe müdürleri, esnaf odaları, STK ve federasyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Yüce, “Paylaşmanın ve hoşgörünün en temel mihenk taşı olan Kurban Bayramı’nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimi en iyi tanımlayan ve kardeşlik duygularımızı en özel noktada hissettiren bu güzel bayramlaşma töreninde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah’ın bize vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde bizlerde kulluk bilincimizi yerine getirerek kurban bayramını kutluyoruz. Gerektiği noktada en sevdiğimiz şeylerden vazgeçerek tüm teslimiyetle hareket etmemiz gerektiğini her kurban bayramında bir kez daha farkına varıyoruz. Ben bu vesile ile bir kez daha tüm hemşerilerimizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

