D-100’de hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı, şoförün silahla yaralandığı iddia edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D100 karayolunda hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen gizemli kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, D100 karayolu Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce sürücü kanlar içerisinde bulundu. Silahla yaralandığı iddia edilen sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bariyerlere çarpan kamyonun etrafında geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. AdapazarıSapanca yolu D100 karayolu Adapazarı bağlantı yolu da gizemli kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.