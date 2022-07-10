Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Hull City: 0

– Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 20 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 20 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarılacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim MinJae, Ferdi Kadıoğlu Bright OsayiSamuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.

Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, LewisPotter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler. İlk yarısı 00 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

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