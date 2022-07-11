Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Kurumuş’u renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor, kadrosunu Sinan Kurumuş ile güçlendirdi. Yeşilsiyahlılar, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu. Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş, çıktığı 17 maçta 10 gollük katkı sağlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.