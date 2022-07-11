Sanayi sitesi hırsızı güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı Çuvala malzemeleri doldurup kaçıyordu, güvenlik görevlisini hesap edemedi O anlar kamerada

Sakarya’nın Akyazı Sanayi Sitesi’nden gece saatlerinde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı. Şahsın, hırsızlık anları ve güvenlik görevlisinin olayı fark ederek hırsızı suçüstü yakalayıp polis ekiplerine teslim etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akyazı Sanayi Sitesi içerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede gece saatlerinde hırsızlık girişimi yaşandı. Sanayi sitesi içerisine giren şahıs, dükkan önlerinde bulunan malzemeleri yanında bulundurduğu çuvalına doldurdu. Kapalı olan sitenin kapısından önce eşyaları çaldığı çuvalı atan şahıs, daha sonrasında atlayarak dışarıya çıktı. Bu esnada olayı fark eden güvenlik görevlisi ise hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.



“Güvenlik görevlimiz hırsızı fark ediyor”

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Akyazı Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı, “320 iş yerimizin faaliyet gösterdiği Akyazı Sanayi Sitemizde son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından ötürü gerekli önlemleri yönetim olarak aldık. Uygulamaya koyduğumuz güvenlik kameralarımızca tespit edilen hırsızlar oldu. Ama en son yaşanan olaydaki hırsız suçüstü yakalandı. Sanayimizin içerisine girip, dükkan dükkan dolaşıp, elindeki çuvala işine yarayan ne varsa dolduran hırsız, gece saat 12’yi geçtikten sonra sanayiden çıkış yapmak istiyor. Ama 12’den sonra kapılarımız kapalı olduğu için, kapının üzerinden atlayarak çıkıyor. O esnada ise bizim güvenlik görevlimiz, hırsızı fark ediyor. Diğer kapının girişinde de güvenlik olduğu için cesaret edemiyor diğer tarafa da kaçmaya. İki güvenlikçimizden biri dışarıdan biri de içeriden olaya müdahale edip hırsızı yakalayıp, durumu emniyete bildirmişler. Konunun haber verilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geliyor. Daha sonrasında olaya ilişkin gerekli tutanaklar tutuldu. Esnaflarımız bu konuda şikayetçi olmadığı için muhtemelen hırsızın serbest kaldığını düşünüyoruz” dedi.



Site başkanından uyarı

Başkan Sarı yaşanan olayın ardından esnaflara, “Sitemiz esnaflarının, çalınmaya müsait araç, gereç ve malzemelerini kapalı yerde muhafaza etmeleri rica olunur” uyarısında bulundu.



O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahsın sanayi sitesi içerisine girerek elinde bulunan çuvala malzemeleri doldurduğu ve daha sonrasında kapıdan atlayarak bölgeden uzaklaşmak istediği esnada güvenlik görevlisine yakalandığı anlar yer aldı. Devamında ise polis ekiplerinin bölgeye geldiği görüldü.

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