Asker eğlentisinde oyun oynarken ‘ayağıma bastın’ kavgası Taraflar birbirine girdi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yapılan asker eğlentisinde çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, Karamanlar Mahallesi’nde yapılan asker eğlentisinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynandığı esnada, gençler arasında ‘ayağa basma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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