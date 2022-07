Geyve’de 19 kilometrelik grup yolu bayrama hazırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve’nin kırsal mahallelerinde başlattığı asfalt çalışmalarının ilk etabı olan 19 kilometrelik güzergahı yenileyerek tamamladı. Bayram öncesi tamamlanan güzergâhları bayram öncesi güvenli ulaşıma açan Büyükşehir, Kurban Bayramı sonrasında ikinci etap çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya’nın dört bir yanını ilmek ilmek işlemeye devam ediyor. Her sezon sırayla ilçelerde asfalt atağı gerçekleştiren Büyükşehir bu sezon Geyve’de hummalı bir asfalt sezonu geçiriyor. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki grup yollarını yenileyen Büyükşehir bu çerçevede Karacaören, Çukurköy, Günhoşlar, Akdoğan, Cine ve Gündüzler Mahallesinde toplamda 19 bin metrelik güzergâhı yeni yüzüne kavuşturdu. Ekipler, bayram sonrasında ara vermeden ikinci etaba başlayacaklarına dikkat çekilirken, asfalt yenilenmesine ihtiyaç duyan her güzergaha dokunulacağı ifade edildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin asfaltlanmayan yol kalmaması noktasında kesin talimatları var. Bu nedenle bazen faklı ilçelerde faklı lokasyonlarda eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarını ilerletmekle birlikte, genel anlamda her sezon sırayla bir ilçenin asfalt ihtiyacını tamamlamak üzere o ilçede hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sezon Geyve’de genel bir çalışma başlattık. İlçe merkezinde yenilediğimiz güzergahların yanı sıra kırsal mahallelerde de bir çalışmaya girdik. Bu çerçevede ilk etap olarak 19 kilometrelik Karacaören, Çukurköy, Günhoşlar, Akdoğan, Cine ve Gündüzler Mahallesi grup yollarını yenileyerek bayrama hazırladık. 20 bin ton asfaltı ilmek ilmek işlediğimiz bu güzergâhlarımızda vatandaşlar bayram boyunca güvenli bir ulaşım sağladı. Bayram sonrasında kalan grup yollarımız için çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.

