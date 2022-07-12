Başkan Yüce: “Bayramlar kardeşliğimizi pekiştiren çok özel zamanlardır”

Şehir genelinde düzenlenen toplu bayramlaşma törenlerine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bayramlar kardeşliğimizi pekiştiren çok özel zamanlardır. Huzurun ve kardeşliğin şehri Sakarya’da nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katıldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının toplu bayramlaşma törenlerine iştirak eden Yüce, AK Parti İl Başkanlığının yanı sıra Pamukova, Geyve ve Taraklı’da vatandaşların bayramını kutladı. Huzur ve kardeşliğin şehri Sakarya’da bayramların bir başka olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşma temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Yüce, burada teşkilat üyeleriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Yüce, çalışma tempolarını daha da artıracaklarını ve AK Parti’yi hedeflerine ulaştıracaklarını kaydetti. Yüce, daha sonra Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sakarya Yerel Kültür Derneği ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin bayramlaşma programlarına katıldı. Burada esnaflar, iş dünyası ve yerel kültür derneği mensuplarıyla bayramlaşan Yüce, Sakarya’nın birlik ve beraberliğinin en büyük gücü olduğunu söyledi.

Başkan Ekrem Yüce, bayramlaşma programlarına ilçe ziyaretleriyle devam etti. Geyve, Pamukova ve Taraklı’da teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ekrem Yüce, ilçelerin gelişimine katkı sunacak adımları atmaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi. Yüce, “Şehrimizin tamamına en iyi hizmeti sunmak, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve Sakarya’nın marka değerini artırmak için gayretle çalışıyoruz. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Birlikteliğimiz daim olsun. Nice bayramlara” diye konuştu.

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