Paniği faciaya yol açtı, aracıyla kahvehaneye daldı: 7 yaralı Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilerek tepkilerin hedefi oldu, ortalığı savaş alanına çevirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde aracını hatalı park ettiği için kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü, vatandaşların tepkisiyle karşılaştığı esnada paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan araç kontrolünden çıkarak kahveye daldı. Faciaya yol açan sürücü olay yerinden kaçarken kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G.’ye ait 54 SH 938 plakalı araç hatalı park yaparak yolu kapattı. Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen 54 AFJ 115 plakalı farkı bir araç sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun bir süre açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen 54 AFJ 115 plakalı araç karşı istikametten gelen 54 YF 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan 54 SH 938 plakalı araç sürücüsü R.G.’ye tepki gösterdi. Bu esnada panikleyen sürücü R.G.’nin kontrolünden çıkan araç, kahvehane önünde oturan vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada; H.S., E.Y., A.Ö. H.T., A.G., M.A. ve İ.D. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen 4 yaralı ise buradaki müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün karakola teslim olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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