Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü 



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında, Akyazı Civcivgüneyi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. ile akrabası Refik Kul arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. C.K. tabancasını ateşleyerek Refik Kul´u vurdu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Refik Kul ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Refik Kul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma olayın ardından kaçan C.K.´yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-07-12 21:20:13



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