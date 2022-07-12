Arazi anlaşmazlığında akrabasını öldürdü 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Refik Kul (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası C.K. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.
Olay saat 19.00 sıralarında, Akyazı Civcivgüneyi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. ile akrabası Refik Kul arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. C.K. tabancasını ateşleyerek Refik Kul´u vurdu. Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Refik Kul ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Refik Kul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Jandarma olayın ardından kaçan C.K.´yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-07-12 21:20:13
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