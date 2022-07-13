Kahvenin önünde oturan 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle çevredekiler tarafından tepki gören ve kullandığı ciple kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarparak 7 kişiiy yaralayan sürücünü kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 SH 938 plakalı cipin sürücüsü R.G., aracını hatalı park yaparak yolu kapattı. Arkadan gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobilin sürücüsü korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bir süre bekleyen araç sürücüsü, cipin hareket etmediğini görünce sollamak istedi, bu sırada karşı yönden gelen 54 YF 772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler, hatalı park yaparak yolu kapatan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipin sürücüsü R.G. panikle aracını hareket ettirip, olay yerinden ayrılmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önündekilerin arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Kaçan sürücü R.G. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

4´ü ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anda hareketlenen cipin, kalabalığa girerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-07-13 16:20:08



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