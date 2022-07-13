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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde boğulan 2 genç Sakarya’da toprağa verildi

İHA

Denizde boğulan 2 genç Sakarya’da toprağa verildi

– Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayboldukları denizde cansız bedenleri bulunan 2 genç, memleketleri Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, 11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun(23) ise cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği Yunus Çakır’ın (23) cansız bedeni ise olaydan 2 gün sonra bulundu.
Girdiği denizden cansız bedeni çıkan Hacısüleymanoğlu ve Çakır, memleketi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’ne getirildi. Hacısüleymanoğlu öğlen, Çakır ikindi namazına müteakip Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından cenazeleri Vakıf Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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