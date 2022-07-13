Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 20222023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor, Sakarya’da karşılaştığı Shakhtyor Soligorsk’u 20 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 20222023 sezonu 1. eleme turu rövanş maçında Belarus takımı Shakhtyor Soligorsk ile Slovenya ekibi Maribor Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Slovenya ekibi Maribor 20 kazandı. Karşılaşmayı Enea Jorgji, Rejdi Avdo ve Ani Koçiaj hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya Shakhtyor Soligorsk; Maksim Plotnikov, Nikola Antic, Igor Ivanovic, Ardit Krymi, Valon Ahmedi, Milos Satara, Zaim Divanovic, Roman Yuzepchuk, Dembo Darboe, Vitor Correia Da Silva, Gleb Shevchenko ilk 11’iyle çıktı. Maribor ise Alexander Bergsen, Marko Bozic, Gregor Sikosek, Jan Repas, Ivan Brnic, Roko Baturina, Max Watson, Martin Milec, Antoine Makoumbou, Nemanja Mitrovic, Nino Zugelij 11’i ile mücadele etti.

Roko Baturina 12 ve 56. dakikada takımı Maribor’u bir üst tura çıkaran 2 golü kaydetti.

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