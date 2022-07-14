Elçin Asadov, Azerbaycan'da altın madalyanın sahibi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan’da düzenlenen Aziz Şuşa Bisiklet Turu’nda her iki etabı lider tamamlayarak altın madalya kazandı.

Elçin Asadov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Aziz Şuşa Bisiklet Turu'nda her iki etabı lider tamamlayarak altın madalya kazandı. Asadov, ilk gün etabında 21 kilometrelik zamana karşı yarışlarında birincilik elde ederken, yarışmanın ikinci etabında ise 71 kilometrelik Zafer Yolu’nda pedal çevirerek bu etabı da lider tamamladı. Turun genel klasmanında lider olan Asadov, aynı zamanda sarı formayı da giymeye hak kazandı. 8 ülkeden 13 takımın yarıştığı şampiyonada Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlar şampiyonu oldu.

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