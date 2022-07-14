Sürücünün dikkati faciayı önledi Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

D140 Karayolu’nun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda, Batakköy Mahallesi istikametinden Şerefiye istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek diğer sürücüleri tehlike yaşattı. Otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi ve diğer sürücünün fren yaparak kazayı önlediği anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen sürücünün diğer otomobili son anda fark ederek frene basması, kırmızıda geçen otomobil sürücüsünün aldırış etmeden yoluna devam etmesi yer alıyor.

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