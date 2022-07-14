D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Serdivan ilçesi D100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan O.A. idaresindeki 61 AV 927 plakalı Peugeot marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki E.A. ve H.K. isimli kadın yolcular yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza neticesine tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.