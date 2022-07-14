Sakaryaspor, Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Sakaryaspor, Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kulüp, son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşilsiyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak Motherwell forması giyen İngiliz futbolcu Kaiyne River Woolery ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.

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