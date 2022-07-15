Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D140 Karayolu’nda meydana gelen kazada, İ.Ö. idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.