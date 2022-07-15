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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 

DHA

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde caddede sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği otomobil ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Canpolat'ın (30) caddede sola dönüş yapmak istediği 34 CJY 924 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Gönder (27) yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı tur minibüsü çarptı. Kazada sürücüler Ömer Canpolat ile Halil Gönder ve araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-07-15 15:45:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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