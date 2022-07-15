Karasu'da girdiği denizde boğuldu 

Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz şekilde bulunan Ahmet Duman (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda meydana geldi. Denize giren Ahmet Duman'ın su üzerinde hareketsiz durduğunu görenler, durumu plajdaki cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Duman, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-07-15 21:58:17
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