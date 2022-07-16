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15 Temmuz hain darbe girişimi 6’ncı yılında Sakarya’da anıldı Sakarya Valisi Kaldırım: “Valilik olarak işgale uğrayan nadir illerden biriyiz”

İHA

15 Temmuz hain darbe girişimi 6’ncı yılında Sakarya’da anıldı Sakarya Valisi Kaldırım: “Valilik olarak işgale uğrayan nadir illerden biriyiz”

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 6’ncı yılında Sakarya’da binlerce kişinin katılımıyla anıldı. Gerçekleşen programda konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Valilik bir ilin namusudur, valilik olarak işgale uğrayan nadir illerden biriyiz. Dolayısıyla bu halk, bu millet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdu ve akın akın valiliğe gitti, namusunu çiğnetmedi” dedi.

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından Sakarya'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Anma gecesine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İlker Tonbaktepe, Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vali yardımcıları, siyasi parti il başkanları, belediye başkanları, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, mehteran takımın gösterisiyle devam etti. Sanatçı Ahmet Özhan’ın müzik dinletisiyle ilerleyen etkinlikler kürsüye çıkan konuşmacılar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasıyla devam etti. 15 Temmuz anısına hazırlanan ve alandaki ekranlara yansıtılan kısa filmle ilerleyen program, sela okunması ve İl Müftüsü Hasan Başiş’in dua ettirmesiyle son buldu.

“Vatan aşkıyla sokaklara dökülen bu millet alnı öpülesi alındır”
15 Temmuz anma gecesinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sözlerime Mehmet Akif Ersoy’un şu mısralarıyla başlamak istiyorum; “Tükürün, milleti alçakça vuran darbelere! Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!” İstiklal şairimizin bu iki mısraı 15 Temmuz 2016 günü yaşadığımız duygularımıza ne de güzel tercüman oluyor. Demokratik yönetimi ve seçilmiş iradeyi rafa kaldırmayı hedefleyen FETÖ’nün üniforma giymiş teröristleri; kendilerine devletin emanet ettiği silahlar ile vatanın öz evlatlarına doğrulttuğu namluların üzerinden 6 yıl geçti. Tüm bu oyunların bir tek amacı var: Türkiye'yi durdurmak, gerileme ve küresel hegemonyanın emrine bağlı, bağımlı bir Türkiye istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan bütün terör örgütlerinin ortağı durumunda olan FETÖ nün darbe girişimi; milletimizin gayreti ve mücadelesiyle önlendi. Bizim hürriyetimize, demokrasimize, gelişimimize mani olmak isteyen FETÖ hainlerine karşı tüm dünyanın hayretle baktığı bir mücadele örneği gösterdik. Türk milletinin gösterdiği bu cesaret, kararlık, birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini almıştır. Vatan aşkıyla sokaklara dökülen bu millet alnı öpülesi alındır. 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı bu destan bize şeref kazandırdığı kadar, ‘var oluş’ mücadelesini de gözler önüne sermiştir. İşte bu nedenle 15 Temmuzu her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Vatanımızda ezan sesleri hiç susmasın, bağımsızlığımız kaybolmasın diye mücadeleci ruhunu ortaya koyarak bu anlamlı direnişte payı olan her vatandaşlarımızdan, şehitlerimizden Allah razı olsun” dedi.

“Valilik olarak işgale uğrayan nadir illerden biriyiz”
Anma programında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Gerçekten bu meydanın dilini iyi anlamak lazım. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir Türkiye tablosu görüyorum. Tabi ben o gece burada görevli değildim ama burada bulunan tüm herkes o gecenin şahidi. Valilik bir ilin namusudur, valilik olarak işgale uğrayan nadir illerden biriyiz. Dolayısıyla bu halk, bu millet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurdu ve akın akın valiliğe gitti, namusunu çiğnetmedi. İstiklaline, istikbaline, şerefine ve izzetine harem getirmedi. Hepsinden Allah razı olsun. Bu destanı yazan kahramanlar burada hepsine ne kadar şükran duysak, teşekkür etsek azdır. Çok şanlı ve asil bir milletin mensuplarıyız. Şükürler olsun ki böyle bir asil milletin ferdiyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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