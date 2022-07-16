Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler 64 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren ve hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren vatandaşlar, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü. Vatandaşlar, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan talihsiz adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Duman (64), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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