Sakarya'da 10 bin 476 kök Hint keneviri ele geçirildi 



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, ormana ekili 10 bin 476 kök Hint keneviri ve 5 kilo esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi´nde ormanda kenevir ekildiğini tespit etti. Yapılan operasyonla ormana ekilen 10 bin 476 kök Hint keneviri ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramalarda kenevirlerin arasına saklanan A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kenevirler imha edilmek üzere söküldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2022-07-16 19:20:36



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