Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu 600 pehlivan kıran kırana er meydanında mücadele etti Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: “Yoğun ilgi vardı” Başpehlivan Serhat Gökmen: “Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 57. kez düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’nin finalinde, Serhat Gökmen, İsmail Koç’u yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Gökmen, “Çocukluğumda buraya beslediğim bir hayranlık vardı, Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu” dedi.

1956 yılından itibaren devam eden ve pandemi sebebi ile 3 yıl aranın ardından bu yıl 57.'si düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele etti. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kazanan Cengizhan Şimşek ile birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için ter döktü.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, 2’nci turda Süleyman Aydın ile mücadelesinde sakatlanarak yarışlardan çekildi. Final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibi İsmail Koç’u yenerek 57. Akbalık Yağlı Güreş başpehlivanı oldu. Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi. Başpehlivan Gökmen, Başkan Soykan’ın elinden altın kemeri aldı.



Başkan Soykan: "Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi"

Akyazı Belediye Başkanı Soykan, "Halkımızın yoğun ilgisi var, ata sporumuzu seviyorlar. Bizde elimizden geldiğince hem güreşe hem de güreşçiye destek olmak adına hem de hemşehrilerimizi memnun etmek adına inşallah bu yıl düzenlemeye başladık ve görevde olduğumuzca düzenlemeye devam edeceğiz. Bekliyorduk böyle bir yoğun katılımı. Çok popüler güreşçiler de var. Türkiye’de yanılmıyorsam toplam 60 tane başpehlivan var ve 41 tanesi bugün burada. Güreşe ilgi duyan herkes yoğun ilgi gösterdi. Yapılan organizasyonlara halkımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra daha geliştirip artırarak Akbalık Güreşleri’ni eski günlerine kavuşturacağız inşallah. Bundan sonraki güreşlerimizi Kırkpınar’ın öncesinde yaparak, canlı ve diri tutmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.



Başpehlivan Serhat Gökmen: "Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu”

57’nci Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen ise "Başkanımıza ilk önce teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu yaptığı için. Çocukluğumda buraya beslediğim bir hayranlık vardı, Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu. Kırkpınar’da bu sene erken yenildik, kemer niyetimiz vardı. Bizi destekleyenlere teşekkür ederim. Hedefimiz altın kemer inşallah takım arkadaşlarıma, ustalarıma teşekkür ederim. İnşallah güzel mücadeleler olmuştur ve seneye kemerin devamını istiyorum” diye konuştu.

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