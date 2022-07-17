Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batakköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.F. idaresindeki 54 ES 224 plakalı otomobil, Karasu Caddesi’ne dönüş yapmak istediği esnada karşı yönden gelen O.Ö. idaresindeki 54 ADZ 534 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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