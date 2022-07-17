Sakarya'da 10 bin 476 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ormanlık arazide ekili 10 bin 476 kök kenevir ele geçirilirken, kenevirlerin arasına saklanan 1 şahıs da gözaltına alındı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde ormanlık araziye kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde arazide, kenevir bitkileri arasına saklanan A.T. (53) yakalandı. Arazide yapılan aramalarda 10 bin 476 kök dizili vaziyette Hint keneviri ve yaklaşık 5 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi olarak değerlendirilen yeşil bitki ele geçirildi.

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