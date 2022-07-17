Sakarya’ya şehit ateşi düştü

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Kuzey Irak’ta icra edilen PençeKilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek'in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.

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