Binlerce tatilci oraya akın ediyordu, denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle denize giriş yasaklandı. Denize girmek için sahile gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Denize giremeyen vatandaşlar, “Denize girmenin yasak olduğunu öğrendik, hevesliydik maalesef suya giremediğimiz için kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” dediler.

Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizin tadını çıkarmak için Karasu sahiline gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Kimi tatilci şemsiyelerini ve kamp sandalyelerini toplayıp bölgeden ayrılırken kimi de sadece kumsalın tadını çıkarabildi.



“Suya giremedikleri için üzüldüler”

Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şuanda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.



“Planlarımız mahvoldu”

Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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