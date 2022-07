Başkan Yüce 3 güzel haber paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi'nde konuşan Başkan Yüce spor ve sosya projelerle ilgili müjdeler paylaştı. Yüce Ağustos ayında gerçekleştirilecek MTB Dünya Kupası ile Uluslararası Bisiklet Festivali'nin detaylarını aktarırken 'Zipline', 'Kampüs Lokantası' ve 'Vagon Kıraathane' projelerinde sona gelindiğini müjdeledi. Başkan Yüce, "Dev organizasyonda ve festivalde dünyayı ağırlayacağız, bu Sakarya'nın gururu. Zipline, Vagon Kıraathanesi, Kampüs Lokantası projelerinde sona geldik, hizmete açıyoruz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, her zamana gerçekleştirildiği SGM'de yapıldı. Başkan Ekrem Yüce'nin başkanlık ettiği toplantıya meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, komisyon üyeleri ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, öncelikle Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Teğmen Ömer Faruk Civelek'e rahmet, ailesine ve Sakarya'ya sabırlar diledi. Yüce, yaptığı açılış konuşmasında genel olarak sosyal projelere değindi ve müjdeler paylaştı. 14 Ağustos itibariyle start alacak MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın detaylarına yer veren Yüce,"Burada dünya kupasının yanı sıra Uluslararası Bisiklet Festivali'nde dünyayı ağırlayacağız. Bu gurur Sakarya'mızın" dedi.



Acarlar Longozu açılıyor

Yapılacak dev kupa için tek tek tarihleri paylaşan Yüce, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir hentbol takımının antrenmanlara başladığını ve lige iddialı bir başlangıç yapacağını ifade etti. Ayrıca, Büyükşehir himayelerine geçtikten sonra baştan aşağı düzenlenen, özel ve doğaya uygun alanların kazandırıldığı Acarlar Longozu'nun açılışını yeni yüzüyle çarşamba günü (20 Temmuz) gerçekleştireceklerini belirten Yüce, tüm Sakarya'yı davet etti. Ayrıca Sakarya'ya yakında bir zipline projesini kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Yüce, Vagon Kıraathanesi ve Kampüs Lokantası projeler için de güzel gelişmeleri paylaştı. Temmuz ayı Olağan Meclisi'nde 37 ana gündem ve 4 ek gündem maddesi olmak üzere toplamda 41 gündem maddesi karara bağlandı, ilçe komisyon raporları okunarak onaylandı.



Dünya Kupası ve Bisiklet Festivali

Başkan Ekrem Yüce, Ağustos'ta yapılacak dünya kupası ve Bisiklet Festivali'nin detaylarına yer verirken, "Geçtiğimiz yıllarda Dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası, BMX Dünya Kupası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptık. Bu yıl da; 14 Ağustos: MTB Marathon Serisi, 17 Ağustos: Sakarya MTB Cup Night Race, 19 Ağustos: Sakarya MTB Cup, 21 Ağustos: UCI MTB Eliminatör World Cup, 25 Ağustos: Tour of Sakarya yapılacak" diye konuştu.



"Dünyayı ağırlayacağız"

Yüce ayrıca, “Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Festivalinde ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensuplarını spor evimiz Sakarya’da ağırlayacağız. Bu gurur Sakarya’mızın, Sakaryalı hemşerilerimizindir. Bisiklet sporunun dışında Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında Sakarya’mızı temsil edecek bir hentbol takımını Büyükşehir Belediyemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımız 15 Temmuz itibariyle antrenmanlarına başladı. Her bir sporcumuza, antrenörümüze ve yönetimimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Zipline, Vagon Kıraathane ve Kampüs Lokantası”

Sakarya'da yapılacak 'zipline' projesinin hızla tamamlandığını kaydederek, “Şehrimizdeki sosyal yaşam alanlarının sayısını çoğaltmaya ve bu alanlarda hemşerilerimizin vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri sosyal aktivite alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Nehir Ada Projemizin uygulama sahasında, Sakarya Nehri kıyısında bölgemizin önde gelecek zipline sistemini kuruyoruz. Projemize hız kazandırdık, hızla tamamlayacağız. Bu projenin alanı Sakarya Park'ın içerisindedir” diye konuştu.



“Öğrenciler uygun fiyata yemek yiyecek”

Öte yandan 'vagon kıraathane' ve 'kampüs lokanta' projelerinde de sona geldiklerini söyleyen Yüce, "Şehrimizdeki sosyal donatı alanlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Şehrimizin sembollerinden olan vagon ile bir millet kıraathanesi oluşturuyoruz. Çalışmalarımızda sona geldik. En kısa zamanda buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projenin alanı da Adapazarı Mithatpaşa Vagon Park içindedir. Daha önce müjdesini paylaştığımız, kampüste öğrencilerimizin uygun fiyatlı ve kaliteli yemek yiyebileceği Kampüs Öğrenci Lokantasında da sona geldik. Kar payı gözetmeden öğrenci kardeşlerimizin istifadesine sunacağımız lokantanın açılışını da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Meclis gündemi

1. maddeden 14. maddeye kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi. 15 ve 16. madde Plan ve Bütçe komisyonundan, 17. Madde Hukuk komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi. 18. maddeden 32. maddeye kadar olan maddeler ile 38. madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 ve 41. maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

