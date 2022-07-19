Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sakarya’da Haziran ayında 2 bin 694 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında yapılan konut artış oranlarını açıkladı. Bu çerçevede verilere göre, Türkiye genelinde haziran ayında 150 bin 509 konut satılırken Sakarya’da da haziran ayında 2 bin 694 konut satıldı. TÜİK'ten yapılan açıklamada, “Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Mersin, 193 konut satışı ile Sakarya, 177 konut satışı ile Yalova, 122 konut satışı ile Kocaeli izledi” ifadelerine yer verildi.

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