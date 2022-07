+1 Eğitim Modelinden memnuniyet yüksek

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü üniversitenin tüm birimlerinde uyguladığı +1 Eğitim Modelinden duyulan memnuniyete yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Çalışma sonucunda işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının modelden yüksek oranda memnun oldukları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin geliştirdiği ve tüm birimlerinde uyguladığı +1 Eğitim Modeli’ne yönelik her yıl düzenli olarak yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçları yayımlandı. Anketle işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ön lisans düzeyi için 3+1 eğitim modeli, lisans düzeyi için 7+1 eğitim modelinden duydukları memnuniyet ölçüldü. İlgili paydaşların modelden yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları tespit edildi. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile her eğitim düzeyinden tüm birimlerdeki öğrenciler en az bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş dünyasında çalışmayla geçiriyorlar.

3+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 37’si üretim, yüzde 43’ü hizmet ve yüzde 11’i kamu sektöründen olmak üzere toplam 765 işveren katıldı. Katılanların yüzde 42’si Sakarya’dan, yüzde 29’u İstanbul’dan, yüzde 11’i Kocaeli’den, yüzde 18’i ise diğer şehirlerden olurken; sorulan toplam 16 soru sonucunda işverenlerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 89 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 52’si üretim, yüzde 39’u hizmet, yüzde 4’ü kamuda yer alan 476 işveren katıldı. Yüzde 35’i Sakarya, yüzde 28’i İstanbul, yüzde 12’si Kocaeli ve yüzde 25’i diğer illerden olan işverenlerin 7+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 87,68 olarak ölçüldü. Ankete katılan işverenlerin işyeri uygulaması yapan öğrenciyi mezuniyet sonrası işe almak isterim ifadesine yüzde 85’in üzerinde kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap verdiği görüldü.



Model mesleki beceriyi geliştiriyor

Öğrencilerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için yapılan ankete teknik ve sosyal programlardan toplam 1004 ön lisans öğrencisi katıldı. 19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 89,48 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için yapılan ankete Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Turizm Fakültesi öğrencilerinden toplam 678 öğrenci katıldı. 19 soruya cevap veren lisans öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 86,78 olarak ölçüldü. Ön lisans öğrencilerinin yüzde 91,83’ü, lisans öğrencilerinin yüzde 91,06’sı işyeri uygulaması yaptıkları işletmelerin mesleki becerilerini geliştirdiğini söyledi.



İş dünyası ile etkileşime katkı sağlıyor

Öğretim elemanlarının 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için düzenlenen ankete yüzde 34’ü kadın, yüzde 66’sı erkek olmak üzere toplam 169 akademisyen katıldı. Ön lisans programlarında görevli olan akademisyenlerin 14 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda modelden memnuniyet düzeyleri yüzde 91,42 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modelinden memnuniyeti ölçmek için düzenlenen ankete lisans düzeyindeki bölümlerden toplam 77 akademisyen katıldı. Akademisyenlerin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 88,35 olarak ölçüldü. Her iki gruptan akademisyenler de yaklaşık yüzde 90 oranında modelin iş dünyası ile etkileşime katkı sağlamasından memnun olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.