Bu da yamaç paraşütü yapan köpek Yamaç paraşütçüsü, köpeğiyle beraber Sakarya semalarında uçtu

Sakarya’da yamaç paraşütçüsü, köpeği ile beraber şehrin semalarında uçtu. Unutulmaz bir deneyime imza atan paraşütçü, o anları aksiyon kamerasıyla kayda aldı.

Paraşütçülerin vazgeçilmez merkezi haline gelen Serdivan ilçesindeki Kırantepe’de Cevat Kılınç isimli yamaç paraşütçüsü, köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti. Köpeği ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kılınç havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat köpeği ile havada süzülen paraşütçü, o anları kayda almayı da unutmadı. Köpeği ile unutulmaz bir deneyim yaşayan Kılınç, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.

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