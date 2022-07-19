En özel anneler için dikiş kursu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde anneler öğrenci oldu. Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin annelerine dikiş kursu verildi. Kurs eğitimlerinden çok memnun kalan anneler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları ile göz dolduruyor. Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin anneleri, çocuklarının eğitimlerde olduğu sırada dikiş kursuna katıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atölyede engelli bireylerin aileleri memnuniyetlerini ifade ederek, çalışma için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere dönük eğitimlerinin yanı sıra annelerinin de vakitlerini verimli değerlendirmesi için hayata geçirdiği uygulama hem bireyler hem de ailelerini motive ediyor. Dikiş kursunda sosyalleşen anneler, yeteneklerini keşfediyor.

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