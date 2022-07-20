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Uçmayı seven köpek Sakarya semalarında işte böyle dolaştı Paraşütlerin peşinden koşuyordu, uçuş takımlarını giyerek havada süzüldü Bir köpekle ilk uçuş deneyimi olduğunu aktaran paraşütçü Yusuf Kargın: “Biz burada uçarken sürekli koşuyor ve paraşütleri takip ediyor” “Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor”

İHA

Uçmayı seven köpek Sakarya semalarında işte böyle dolaştı Paraşütlerin peşinden koşuyordu, uçuş takımlarını giyerek havada süzüldü Bir köpekle ilk uçuş deneyimi olduğunu aktaran paraşütçü Yusuf Kargın: “Biz burada uçarken sürekli koşuyor ve paraşütleri takip ediyor” “Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor”

Sakarya’da tandem uçuşları gerçekleştiren yamaç paraşütçüsü, kulübün köpeği ile beraber şehrin semalarında uçtu. Unutulmaz bir deneyime imza atan paraşütçü, “Kendisi uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor. Benim ilk defa bir köpekle uçuşum oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi” dedi.
Paraşütçülerin vazgeçilmez merkezi haline gelen Serdivan ilçesindeki Kırantepe’de Yusuf Kargın isimli yamaç paraşütçüsü, Sakarya Sportif Havacılık Kulübü’nün Max isimli köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti. Köpek ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kargın, havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat köpeği ile havada süzülen paraşütçü, o anları kayda almayı da unutmadı. Köpek ile unutulmaz bir deneyim yaşayan Kargın, Max için ikinci kendisi için bir hayvanla ilk uçuş deneyimi olduğunu söyledi. Köpeğin ilk uçuşundan sonra havalanan paraşütlerin peşinde sürekli koştuğunu aktaran Kargın, ara ara tekrardan köpek ile uçuş yapacaklarını belirtti.

“Benim ilk defa bir köpekle uçuşum oldu”
Köpek için ikinci kez uçtuğunu aktaran yamaç paraşütçüsü Yusuf Kargın, “Sakarya Sportif Havacılık Kulübü olarak tandem uçuşları gerçekleştiriyor, yolcularımızı uçuruyoruz. Uçmak için Türkiye’nin en güzel bölgelerinden birisindeyiz. Max yıllardır bizle beraber ve bizim kulübümüzün evladı gibi çok seviyoruz onu. Daha öncesinde bir kere uçmuştu. O uçtuğu günden beri sürekli paraşütlerin peşinde. Biz burada uçarken sürekli koşuyor ve paraşütleri takip ediyor. Uçmak istiyor tekrardan. Biz de geçenlerde tekrardan alıp uçurduk. Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor havada. Fırsat buldukça ara ara onu tekrardan uçurmayı düşünüyoruz. Kendisi havada çok sakin. Benim ilk defa bir köpekle uçuşum oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. İnsanlarla uçmaktan farklı oluyor neticede bir köpekle oradasınız ve bu köpek de uçmayı seviyor, sakin. Çok güzel ve keyifli dakikalar geçirdik havada. Bundan sonra belki devam eder köpekle uçuşlarımız. Max'in bu uçuşunda hazırlanışını ve uçuşunu videoya alalım dedik hatıra olarak kalsın. Hem de sosyal medyamızda da paylaştık bu videoyu. Bayağı bir ilgi gördü bu video. Biz bu kadarını beklemiyorduk, güzel dönüşler oldu ve hatta bizim de köpeğimizi uçurur musun diyenler oldu. Evcil hayvanlarıyla uçmak isteyen olursa değerlendirebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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