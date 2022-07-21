Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı Karasu Ülkü Ocakları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde KarasuKaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil B. idaresindeki 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali K. yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Halil B. ve aynı araçta bulunan Hasan E. ile Haydar K. ise Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KaynarcaKarasu yolu yaklaşık iki saat süreyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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