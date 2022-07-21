Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı, kazada yaşamını yitirdi 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu (33) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde KarasuKaynarca kara yolu Denizköy mevkinde meydana geldi. Mehmet Hocaoğlu kontrolündeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay yönetimindeki 54 PG 161 plakalı araç ve Recep Ali Kutlu idaresindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, Ülkü Ocakları Karasu İlçe Başkanı Mehmet Hocaoğlu yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Recep ali Kutlu ve Hasan Bay ile Hasan Elmacı ve Haydar Kakıcı yaralandı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu İsa ÇİÇEK
2022-07-21 09:51:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.