SUBÜ Yaz Spor Okulları'na katılım yoğun

SUBÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen SUBÜ Yaz Spor Okulları devam ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) koordinatörlüğünde yürütülen ve 26 Haziran'da başlayan SUBÜ Yaz Spor Okulları, çocuk ve gençlerin katılımı ile devam ediyor. 222 kaydın yapıldığı okullarda katılımcılara ESBAM tarafından tişört, şort ve şapka veriliyor. İlk dönemi 29 Temmuz Cuma günü sona erecek okulların ikinci dönemi 1 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 26 Ağustos Cuma günü sona erecek.

ESBAM Müdürü Doç. Dr. Murat Çilli, "Katılımcılar isteğe bağlı olarak sabah 09.30’da Kampüs Cami’nde değerler eğitimi de alabiliyor. 12.30’da ESBAM rehberlik görevlilerinin nezaretinde öğrenci yemekhanesine getirilen katılımcılar burada beslenme hizmetinden yararlanabiliyor. Saat 13.30’da ise spor tesislerinde iki farklı dalda spor eğitimi veriliyor. Talep eden velilerin çocuklarına servis imkanı sağlanıyor. Şu ana kadar yapılan başvurularda en dikkat çekici gelişme katılımcıların yoğun olarak basketbol ve spor tırmanışı dallarını tercih etmeleri oldu. Spor Bilimleri Fakültesi A ve B spor salonlarındaki tesislerde gerçekleştirilen eğitimlerde basketbol dalında 63, spor tırmanışı dalında ise 54 katılımcı yer alıyor. Futbol, tenis, badminton ve geleneksel okçuluk dallarındaki doluluk da dikkat çekici nicelikte" dedi.

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