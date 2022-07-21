Bu lokantada bir tabak yemek fiyatına 5 çeşit yemek satılıyor

Sakarya'da yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan lokantada, bir tabak yemek fiyatına 5 çeşit yemek satılıyor.

Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 12 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının altında satılan yemekler, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Listede çorbanın 8 buçuk, pilavın 8, kıymalı yemeklerin 17 liradan başladığını gören vatandaşlar ise rotasını buraya çeviriyor. Bir tabak yemek parasına 5 çeşit yemek veren lokantada, durumu olan da olmayan da karnını doyurabiliyor.



"Biz orta kitleye hitap ediyoruz"

Diğer işletmelere göre uygun fiyatlarda yemek sattıklarını aktaran işletme sahibi Sami Özkurt, "Biz orta kitleye hitap ediyoruz. Bu süreç ve ekonomik sıkıntı, bu kitleyi etkiledi. Fiyatlarımız ne kadar uygun olsa da parası olmayan kişi, çorba, pilav ve ana yemeği yiyemiyor. Parası olan da çok lüks yerleri tercih ediyor. Ben geziyor ve duyuyorum bir bardak çayın 15 lira olduğu yerlerde aşırı bir yoğunluk var, bir Türk kahvesinin 35 lira olduğu Sakarya’mızda da, ülkemizde de maalesef pahalı olan yerlere bir rağbet olduğundan dolayı parası olan gelmiyor, parası olamayan da gelemiyor. Bundan dolayı bizde istediğimiz sayı limitini yakalayamıyoruz" dedi.



"Bir tabak yemeğin 45 lira olduğu piyasada biz 37 liraya halkımıza bu hizmeti sunuyoruz"

Yemek fiyatları hakkında bilgi veren Özkurt, "En pahalı yemeğimiz bizim et haşlama. Onun da fiyatı 30 lira. Kavurma 26 lira, çorbalarımız var 8 lira, pilav ve makarna 8 lira, şerbetli tatlılarımız 8 lira, sebze yemekleri 12 lira, tavuk yemekleri 15 lira, kıymalı yemeklerimiz 17 ile 19 lira arasında. Ürünlerimiz ne kadar ucuz olsa da biz yine kampanyalar yapıyoruz. İsmini "5'i bir yerde" koyduğumuz bir kampanyamız var ve fiyatı 37 lira. Bunun içinde çorba, pilav ve makarna, ana yemek, tatlı ile içecek var. Bir tabak yemeğin 45 lira olduğu piyasada, biz 37 liraya halkımıza bu hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.



"Alnımız ak"

Mutfak ve depolarını tüm vatandaşların gezebileceğini aktaran Özkurt, "Dükkanlarımızın muhtelif yerlerinde yazılarımız var. Mutfak ve depolarımızın kapıları açık. Sakarya halkından bizim mutfak ve depolarımızı gezen çok sayıda insan var. Gezmediyse de biz bunu zamanla istedikleri zaman müdürlerimiz tarafından gezdiriyoruz. Ayda bir kere ya da iki kere şubelerimizden İl Tarım Müdürlüğü'nün almış olduğu et ve yemek numuneleri var. Analiz raporları da mevcut. Allah muhafaza etsin, istesek de yanlış yapma şansımız yok. Alnımız ak yüzümüz pak" şeklinde konuştu.



"Fiyat ve lezzet açısından burayı tercih ederim"

Malatya'dan Sakarya'ya kamp kurmak için gelen ve fiyatları görünce lokantada yemek yiyen Doğukan Kopal, "Buraya girmeden önce kapıda fiyatlar yazıyordu ve fiyatlar gerçekten uygun görünüyordu. İçeriye girdiğimde ortam gerçekten güzeldi. Yemekleri lezzetli ve ucuzdu. İkramları da oldu, çok uygun bence. Sakarya’ya geldiğimde tercih edeceğim ya da Sakaryalılar için tercih edilebilecek bir yer. Burada faklı yerlere de gittim ama fiyatlar buraya nazaran pahalıydı. Fiyat ve lezzet açısından burayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

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