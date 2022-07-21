Park halindeki otomobile çarpıp çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

SÜRÜCÜ VE OTOMOBİL ÇAYDAN ÇIKARILDI
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya uçan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren İsmet Aydın'ın (74) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı. Ekipler, daha sonra vinç yardımıyla otomobili çaydan çıkardı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Levent KIZILASLAN
2022-07-21 19:52:36
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