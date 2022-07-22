Sakarya’da 114 AFAD Gönüllüsü belgelerini törenle aldı

Sakarya’da AFAD Gönüllüsü olmak için kuruma gerekli başvurularını yaptıktan sonra eğitimlerini tamamlayan 114 vatandaşa, düzenlenen törenle AFAD Gönüllüsü Kimlik Belgeleri teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan, AFAD Gönüllülük Projesi çerçevesinde afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilere yönelik temel eğitimler sürüyor. AFAD Gönüllülük Projesi çerçevesinde, EDevlet üzerinden başvuru yaparak online eğitimlerini tamamlayan vatandaşlar; görev alanlarının belirlenmesi, gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilebilmesi için AFAD Müdürlüklerinde yüz yüze hafif arama kurtarma, yangın, ilk yardım ve insani yardım olmak üzere 4 temel eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimleri de başarıyla tamamlayan kişiler, AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanıyor.

Bu çerçevede Sakarya’da AFAD Gönüllüsü olmak isteyen ve gerekli eğitimlerini tamamlayan 114 vatandaşa Afet Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde düzenlenen törenle, Destek AFAD Gönüllüsü Kimlik Belgeleri teslim edildi. Destek AFAD Gönüllülerine belgelerini takdim eden AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD Gönüllerine ilgi ve emeklerinden dolayı da teşekkür etti.

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