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Sakarya’dan, İzmir’e takviye orman ekibi

İHA

Sakarya’dan, İzmir’e takviye orman ekibi

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla, kuzey bölgelerindeki yangın müdahale ekiplerinden Akdeniz ve Ege bölgelerine takviyeler gönderilmeye başlanıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü de, bünyesindeki 5 arazöz ve 1 su tankeri ile birlikte 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi. İzmir'e gönderilen ekipte Akyazılı yangın söndürme ekibi de yer alıyor.

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