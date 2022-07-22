Uzmanı uyardı: Güneşte 30 dakika kuralına dikkat

Yaz aylarında güneşlenerek bronzlaşmak isteyenlere cilt uzmanı Ahmet Akın’dan 30 dakika uyarısı geldi. 30 dakikanın üzerinde güneşte kalmanın cilde büyük zarar verdiğini söyleyen Akın, öğle saatlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarında tatilin tadını çıkartmak isteyenler sahil, plaj ve havuzlara akın ediyor. Güneş etkisinin maksimum olduğu bu aylarda güneşlenmek için en uygun zamanlar ve güneşe çıkmadan önce yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, koruyucu kremler ile doğru zamanda güneşlenmenin cilde faydalı olacağını aksi takdirde güneşin cilde zarar vereceğini söyledi.



“Güneş ışınından faydalanayım derken zarar görmeyin”

Güneşlenmeyi doğru zamanda ortalama 30 dakika gerçekleştirip, 60 dakika üzerinde uzatılmaması gerektiğini ifade eden Akın, “Güneş ışınları, deride bulunan D vitaminin öncüsü maddeyi aktif D vitaminine çevirmektedir. D vitamini ise, insan vücudunda kalsiyum dengesini ayarlamak yoluyla kemik gelişimine etkilidir. Bu özelliği nedeniyle, özellikle gelişme çağındaki çocuklar ve 60 yaş üzerindeki kişiler için güneş ışınları çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için, aslında cildin gün içinde güneşe maruz kalan küçük alanlarının (yüz, eller, kollar, bacaklar gibi) 30 dakika güneşlendirilmesi yeterli olacaktır. Fakat bu güneşlendirme saatleri cildimizin zarar görmemesi açısından çok önem arz etmektedir. Örneğin güneşin tam tepe noktasında yani 12.00 ila 15.00 arasında olduğu saatlerde güneşlenmeye çalışırsak cildimiz de bu durumdan olumsuz etkilenecek ve faydalı olmaktan çok bize zararı olacaktır. Özellikle cildinde çok sayıda ben olanlar, açık renkli tene sahip kişiler, ailede cilt kanseri öyküsü bulunanlar, organ nakli yapılanlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (kemoterapi vb.) kullananlar daha çok risk altında olacaklar. Cilt kanserleri, cilt kırışıklıkları, cilt kalınlaşması gibi sonuçlar UV ışınlarının yıllarla birikimi sonucu oluştuğundan güneşten korunmaya küçük yaşta başlanmalıdır. Güneşlenmeyi ortalama 30 dakika gerçekleştirip, asla 60 dakika üzerinde uzatmamalıdır” diye konuştu.



“Doğru uygulamalarla ışınları yarar haline getirmek mümkün”

Ahmet Akın, koruyucu kremler ve cilt nemlendirme işlemini yapmadan güneşe çıkılmasının yanlış olacağını da sözlerine ekleyerek, doğru uygulamalarla zarar görülebilecek olan güneş ışınlarını yarar haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti.

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