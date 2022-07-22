Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın gençlere devletin sunduğu destekleri anlattığı ‘Geleceğin Burada, Devletin Yanında’ sloganıyla yapılacak tanıtım günleri için Demokrasi Meydanı’nda hazırlıklar tamamlanıyor. 2324 Temmuz’da gerçekleştirilecek organizasyonda gençlere hibe, destek, burs proje desteği, fon, girişimcilik ve eğitim desteği konuları aktarılacak.

Sakarya, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla düzenlenen tanıtım günleri programı Sakarya’ya geliyor. Sakarya Demokrasi Meydanı’nda programın düzenleneceği platform için kapalı bir alan oluşturuldu ve hazırlıklar tamamlanıyor.

Projenin amacı doğrultusunda gençler yeni iş ve yatırımlara, eğitime teşvik edilecek. Devletin sunduğu hibe, destek, burs, proje desteği, teşvik, fon, girişimcilik ve eğitim destekleri gençlere anlatılacak. 2324 Temmuz’da meydanda gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde şarkıcı Gökçe 23 Temmuz 20.00’da sahne alacak, 24 Temmuz Pazar günü yine saat 20.00’da ise Volkan Arslan konser verecek. Konserler ücretsiz olacak ve program 24 Temmuz gecesi son bulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 2324 Temmuz tarihlerinde Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Saat 14.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecek olan tanıtım günleri çerçevesinde Ankara’dan katılım sağlayan bakanlık ve kamu kurumu yetkilileri gençleri devletin kendilerine sunmuş oldukları hibe, destek, burs, proje desteği, teşvik, fon, girişimcilik ve eğitim desteği gibi hizmetler hakkında bilgilendirecek ve onlardan gelen soruları cevaplayacak. Etkinlik çerçevesinde 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Gökçe; 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de Volkan Arslan konserleriyle Sakaryalı vatandaşlarla bir araya gelecek. Tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.

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