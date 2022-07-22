D-100’de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı Beton direğe çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralılar vatandaşların yardımıyla çıkartıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, SakaryaDüzce arasındaki D100 karayolu Hendek ilçesi Beylice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametine seyir halinde olan Yılmaz T. (53) idaresindeki 81 AAD 568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Yılmaz T., Kenan Ö. (57) ve Arif Zeki Yücesan (75) yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar vatandaşların da yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Zeki Yücesan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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