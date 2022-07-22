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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Hendek ilçesi Beylice mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yılmaz Tursun (53) yönetimindeki 81 AAD 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz Tursun ile araçtakiler Arif Zeki Yücesan (75) ve Kenan Öcal'ı (57) bulundukları yerden çıkardı. Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Zeki Yücesan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Tezcan SOLMAZ
2022-07-22 20:46:22

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